Barilla e Università concludono il percorso Genconnect

È terminata presso la sede di Parma la prima edizione di GenConnect, il programma promosso dall’ERG Young del Gruppo Barilla e realizzato con un’università. Il progetto ha coinvolto studenti e giovani professionisti in un confronto tra generazioni, partendo da esperienze in azienda e ampliandosi al mondo universitario e al territorio. La conclusione del percorso ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti dell’azienda.

Dal confronto tra generazioni nato in azienda a un dialogo che oggi coinvolge il mondo universitario e il territorio: si è conclusa presso la sede di Barilla di Parma la prima edizione di GenConnect, il programma promosso dall’ERG Young del Gruppo Barilla e sviluppato insieme all’Università di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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