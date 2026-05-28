? Punti chiave Come si può evitare la perdita di muscoli con i nuovi farmaci?. Perché la chetosi nutrizionale protegge la massa magra durante il dimagrimento?. Cosa rischia il metabolismo proteico con l'uso degli agonisti GLP-1?. Come può la ricerca di Trieste cambiare le terapie anti-obesità?.? In Breve Editoriale pubblicato sulla rivista Biomedicine Advances con sede negli Emirati Arabi Uniti.. Medeot dirige il Ketogenic Research Hub di Trieste specializzato in medicina metabolica.. Nuovi farmaci incretinici come tirzepatide e semaglutide richiedono gestione massa magra.. Integrazione tra farmaci e chetosi nutrizionale per proteggere il metabolismo proteico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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