Si chiude il congresso europeo sull’obesità al centro ancora i nuovi farmaci | le videonews dalla nostra inviata

Si conclude oggi il Congresso Europeo sull'Obesità che si è svolto a Istanbul, attirando esperti da diverse nazioni. Durante l'evento sono stati presentati aggiornamenti sui nuovi farmaci utilizzati nel trattamento dell'obesità e sono stati discussi i risultati degli studi clinici più recenti. La giornata ha visto interventi di ricercatori e medici, con presentazioni di dati e approfondimenti sulle terapie farmacologiche. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto tra professionisti del settore sulla gestione e le nuove frontiere nel campo dell'obesità.

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(Adnkronos) – Ultimo giorno del Congresso Europeo sull'Obesità qui a Istanbul dove si sono dati appuntamento oltre 5mila specialisti per parlare di una malattia che, secondo gli esperti, è una grande sfida di salute pubblica per la diffusione ma anche per l'impatto clinico ed economico che rappresenta. I riflettori si sono accesi soprattuto sulle terapie farmacologiche di ultima generazione sulle quali il lavoro dei ricercatori è particolarmente vivace visti i tanti studi in campo. Quest'anno dati inediti sono stati presentati sui benefici clinici specifici per la salute femminile nelle diverse fasi della vita, ma anche sulle nuove formulazioni, con l'annuncio del prossimo arrivo della semaglutide in pillole, già approvata negli Stati Uniti e attesa per la fine dell'anno in Europa. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Farmaci anti-obesità, una volta sospesi si riprende il 60% del pesoIl dimagrimento ottenuto assumendo i farmaci anti-obesità della classe degli agonisti del recettore Glp-1 – di cui fa parte la categoria più nota dei... Farmaci anti-obesità, la sfida si accende: su Lancet il confronto tra orforglipron e semaglutideArrivano i risultati di ACHIEVE-3, primo studio di Fase 3 testa-a-testa che ha valutato sicurezza ed efficacia di orforglipron, una piccola molecola... Si chiude il 39° Congresso Nazionale ANMA a Padova! Il Presidente Patanè traccia il bilancio: 3 giorni intensi, 420 partecipanti e focus su temi caldi come #AI, reprotossici, lavoro gravoso e idoneità complesse. Grazie a tutti, verso il 40° Congresso! Guard x.com Si chiude il congresso della Sipps, Di Mauro: Curare il benessere dei bambini per un futuro miglioreNAPOLI – Il pediatra di oggi non deve occuparsi soltanto della salute fisica di bambini e adolescenti, ma deve interrogarsi sul loro benessere a 360 gradi consapevoli del fatto che il benessere del ba ... dire.it La Biblioteca del Congresso ha annunciato 25 nuovi membri del National Recording Registry per il 2026 reddit Infantino chiude la porta all’Italia: L’Iran giocherà i Mondiali, il calcio unisce il mondoIl presidente della FIFA spegne ogni speranza di ripescaggio azzurro aprendo il Congresso di Vancouver: l'Iran confermato tra le 48 squadre di USA-Canada-Messic ... sportface.it