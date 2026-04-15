Una nuova area attrezzata per fare sport a Ortona | l' inaugurazione nel parco Garzarelli

Venerdì 17 aprile alle 11 si terrà l’inaugurazione di una nuova area attrezzata all’aperto nel parco Garzarelli di Ortona. L’area è stata predisposta per consentire alle persone di praticare attività sportiva all’aperto e di trascorrere momenti di svago nel verde. L’iniziativa riguarda un’area dedicata all’attività fisica, dotata di diverse strutture per l’esercizio e il benessere all’aperto.