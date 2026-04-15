Una nuova area attrezzata per fare sport a Ortona | l' inaugurazione nel parco Garzarelli
Venerdì 17 aprile alle 11 si terrà l’inaugurazione di una nuova area attrezzata all’aperto nel parco Garzarelli di Ortona. L’area è stata predisposta per consentire alle persone di praticare attività sportiva all’aperto e di trascorrere momenti di svago nel verde. L’iniziativa riguarda un’area dedicata all’attività fisica, dotata di diverse strutture per l’esercizio e il benessere all’aperto.
Una nuova area attrezzata all’aperto, un nuovo spazio per l’attività fisica e per stare bene, sarà inaugurata venerdì 17 aprile, alle ore 11, a Ortona. Si tratta di quella nel parco Giuseppe Garzarelli, in via della Libertà. L’inaugurazione dell’area attrezzata segna l’adesione del Comune di.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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