Restyling per la scuola Arrigo Faini | lavori al via dall’estate Spazi più accessibili e funzionali

A partire dall’estate, inizieranno i lavori di ristrutturazione dell’edificio che ospita la scuola comunale di musica Arrigo Faini, gestita dalla Fondazione Francolini Franceschi. Le operazioni riguarderanno sia interventi di messa in sicurezza sia manutenzioni ordinarie e straordinarie. L’obiettivo dichiarato è migliorare gli spazi rendendoli più accessibili e funzionali per gli utenti.

Il sindaco Filippo Sacchetti: “Un’occasione da cogliere per avere spazi più accessibili e idonei, a beneficio degli utenti” Prenderanno avvio a partire dall’estate i lavori di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e ordinaria dell’edificio della Fondazione Francolini Franceschi che ospita attualmente la scuola comunale di musica Arrigo Faini. La giunta comunale ha infatti approvato un protocollo d’intenti con la Fondazione che consentirà di effettuare interventi alla palazzina: ammonta a circa 90 mila euro (esclusa iva e altri oneri) la prima stima dei lavori, tutti a carico della Fondazione Francolini Franceschi, che prevedono... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Restyling per la scuola Arrigo Faini: lavori al via dall’estate. “Spazi più accessibili e funzionali” Articoli correlati Spazi moderni e funzionali nella palestra scolastica: verso il completamento dei lavoriCAROVIGNO - Proseguono i lavori di riqualificazione della palestra della scuola primaria "Francesco Lanzilotti" di Carovigno, che mirano a potenziare... Firenze, la Cappella Brancacci si rinnova. Al via il restyling: visite più inclusive e accessibiliFirenze, 5 marzo 2026 – Un gioiello del Rinascimento fiorentino che si rinnova ancora.