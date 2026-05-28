Nuova vita alla Pieve di Colombaro via ai lavori di ristrutturazione

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del complesso della Pieve di San Giacomo Maggiore e della sua Canonica a Colombaro. Gli interventi riguardano il recupero e il restauro dell’edificio storico. Le operazioni sono in corso e coinvolgono interventi strutturali e di conservazione. La riqualificazione mira a preservare il complesso, che si trova in zona rurale. La durata prevista dei lavori non è stata comunicata.