Nuova vita alla Pieve di Colombaro via ai lavori di ristrutturazione
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del complesso della Pieve di San Giacomo Maggiore e della sua Canonica a Colombaro. Gli interventi riguardano il recupero e il restauro dell’edificio storico. Le operazioni sono in corso e coinvolgono interventi strutturali e di conservazione. La riqualificazione mira a preservare il complesso, che si trova in zona rurale. La durata prevista dei lavori non è stata comunicata.
Sono in corso i lavori per il recupero e restauro del complesso della Pieve di San Giacomo Maggiore e della sua Canonica a Colombaro. Questo intervento, dal valore complessivo di 1,5 milioni di euro, finanziato per 1 milione dal Ministero del Turismo e per 500mila euro cofinanziato dal Comune di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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