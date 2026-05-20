Supercinema ed ex cinema Eden riconsegnati alla città | conclusi i lavori di ristrutturazione FOTO
Nella giornata di oggi, la città ha ricevuto ufficialmente la consegna di due spazi storici: il Supercinema di Chieti, dopo i lavori di ristrutturazione, e l’ex cinema Eden, aperto alle visite dopo il recupero. La mattina si è svolta la cerimonia di consegna del primo, mentre nel pomeriggio pubblico ha potuto visitare il secondo, ancora in fase di rifacimento. Entrambe le strutture sono state oggetto di interventi di riqualificazione e sono state restituite alla fruizione pubblica.
Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Supercinema di Chieti: in mattinata la riconsegna della struttura alla città, mentre nel pomeriggio si sono svolte le visite aperte all’ex cinema Eden, in via di recupero.I due interventi sono finanziati nell’ambito del Pnrr. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
Ospedale e casa di comunità di Montefiascone, lavori conclusi e inaugurazione a un passo | FOTODopo gli interventi in corso o conclusi che riguardano Bagnoregio, Ronciglione e Bolsena, anche a Montefiascone il percorso per l'attivazione della...
Zonta Italia, conclusi a Taranto i lavori dell’Area 3 ed eletto il nuovo BoardSi sono conclusi a Taranto i lavori dell’Area 3 di Zonta Italia, organizzazione internazionale che riunisce club di donne impegnate nella promozione...
La prima del film fu all’ex Cinema Ariston, in piazza Ottaviani a Firenze. Avevo trent’anni, ero seduto accanto a Roberto Cavalli, invitato da Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic. Rideva tantissimo. E io pensai: Se ridono tutti come ride lui, è fatta. Era il 1996, ma - Facebook facebook
CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 19 maggio 2026 x.com
Periferie e bene comune: Napoli, a San Giovanni a Teduccio riapre il Supercinema, un polo di comunità tra cinema, teatro, musica e formazionePer oltre quarant’anni il portone dell’Ex Supercinema di San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli, è rimasto chiuso. Oggi quel luogo diventa un bene comune e torna al centro di un ... agensir.it
Napoli, nuova vita per l'ex Supercinema di San Giovanni: appello al terzo settoreIl cancello arrugginito nasconde da diversi lustri l'ex Supercinema di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, ma presto potrebbe esserci una nuova vita per il cinema-teatro negato ai ... ilmattino.it