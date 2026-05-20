Supercinema ed ex cinema Eden riconsegnati alla città | conclusi i lavori di ristrutturazione FOTO

Nella giornata di oggi, la città ha ricevuto ufficialmente la consegna di due spazi storici: il Supercinema di Chieti, dopo i lavori di ristrutturazione, e l’ex cinema Eden, aperto alle visite dopo il recupero. La mattina si è svolta la cerimonia di consegna del primo, mentre nel pomeriggio pubblico ha potuto visitare il secondo, ancora in fase di rifacimento. Entrambe le strutture sono state oggetto di interventi di riqualificazione e sono state restituite alla fruizione pubblica.

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