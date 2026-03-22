Partono i lavori per una nuova area commerciale nel centro della città, situata di fronte al Residence Ripamonti, sui resti del vecchio centro sportivo abbandonato da trent’anni. L’intervento mira a riqualificare l’area, che da tempo attende un intervento di recupero, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e ridare vita a quella zona. Le opere sono state avviate ufficialmente nelle scorse settimane.

Al via i lavori per la realizzazione di una nuova area commerciale. Sorgerà nel cuore della città, di fronte al Residence Ripamonti sulle ceneri del vecchio centro sportivo abbandonato da 30 anni. Finalmente dopo decenni di abbandono l’ area Ex Panther in via dei Pini verrà riqualificata e trasformata in un’area commerciale a servizio dell’intera cittadinanza. "Aspettavo da tempo il momento di dare questa bellissima notizia e mercoledì scorso, con la delibera di adozione del progetto da parte della giunta comunale, abbiamo iniziato il percorso che ci porterà entro il 2026 a realizzare un intervento fondamentale per il nostro paese - spiega il sindaco Pierluigi Costanzo -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova area commerciale, via ai lavori: "Restituirà dignità e vita alla zona"

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