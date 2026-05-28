nuova solmine il prefetto firma il piano emergenze

Il prefetto ha firmato il Piano emergenze per lo stabilimento Nuova Solmine, situato nel Comune di Scarlino. La decisione riguarda la gestione delle situazioni di crisi all’interno dell’impianto. Il documento è stato approvato ufficialmente e ora sarà operativo. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle misure o sui contenuti del piano è stato comunicato. La firma conclude il percorso di approvazione del documento, che riguarda le procedure di sicurezza in caso di emergenza.

Il prefetto Paola Berardino (nella foto) ha approvato il piano per la gestione delle emergenze dello stabilimento Nuova Solmine, nel Comune di Scarlino. L’obiettivo è quello di assicurare una risposta organizzata e tempestiva alle contingenze di settore e mitigare eventuali effetti dannosi, in caso di incidenti. Il documento, elaborato sulla base delle linee guida dettate, di concerto, dal ministero dell’Interno e dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio, ha l’importante scopo di tutelare la popolazione e l’ambiente, circoscrivendo e minimizzando gli effetti dannosi di un possibile incidente prodotto dall’attività dello stabilimento scarlinese che lavora per la produzione di servizi industriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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