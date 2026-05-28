Nuova rotonda sulla Sp166 a Borgo Ticino | inaugurato il nodo che mette in sicurezza l’incrocio della Torbiera

È stata inaugurata una nuova rotatoria lungo la Sp166 Castelconturbia – Ss32, nel territorio di Borgo Ticino, in frazione Torbiera. La rotatoria si trova all’incrocio della Torbiera e mira a mettere in sicurezza l’area. La struttura è stata realizzata recentemente e ora permette di regolare il traffico più efficacemente in quella zona. La modifica riguarda un punto di incrocio che in passato aveva registrato criticità di circolazione.

È stata inaugurata oggi la nuova rotatoria realizzata lungo la Sp166 Castelconturbia – Ss32 in frazione Torbiera, nel territorio di Borgo Ticino. Un intervento pensato per migliorare la sicurezza in uno dei punti più trafficati della viabilità locale, soprattutto per il collegamento con la Ss32 e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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