L’incrocio maledetto sulla Binasca | Incidenti e code serve la rotonda

L’incrocio tra la provinciale 40 e la strada comunale 113 a Binasco è teatro di frequenti incidenti e code continue. I residenti e gli automobilisti che lo attraversano chiedono da tempo l’installazione di una rotonda per migliorare la sicurezza e il flusso del traffico. Al momento, resta in attesa di un progetto che possa risolvere definitivamente la situazione.

In attesa che venga progettato il raddoppio della provinciale 40 Binasco-Melegnano, i cittadini chiedono una rotonda all’incorcio con la Sc 113. La strada continua ad essere altamente pericolosa. Uno stillicidio di incidenti, dai micro tamponamenti per le lunghe code nelle ore di punta, ai frontali mortali di notte. Uno dei punti più pericolosi è l’incrocio a T tra la strada comunale 113, una stradina stretta che arriva da Cascina Vione e che convoglia il traffico proveniente da Pieve Emanuele e Basiglio sulla Sp 40 e viceversa. Qui infatti la strada finisce sulla Binasca senza rotonda ma con un incrocio canalizzato. Nessun problema per chi deve andare a destra, verso Lacchiarella, perché immettersi non è rischiosissimo, anche se auto e camion sfrecciano ad alta velocità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’incrocio maledetto sulla Binasca: "Incidenti e code, serve la rotonda" Articoli correlati Via Loreto, l'incrocio maledetto: tre incidenti in pochi giorni ad Ariano IrpinoL'incrocio di via Loreto, nel territorio comunale di Ariano Irpino, torna a ritagliarsi uno spazio cupo nella cronaca locale. Una rotonda larga 65 metri sulla Cassia nord: la soluzione del Pums per le codeIl dado è tratto e da oggi scatta ufficialmente il conto alla rovescia di sessanta giorni per presentare le osservazioni al Piano urbano di mobilità... Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'incrocio maledetto sulla Binasca... Argomenti discussi: L’incrocio maledetto sulla Binasca: Incidenti e code, serve la rotonda. Ritardi sui lavori quarta corsia: Resta bloccata la maxi rotonda e l’incrocio diventa una trappolaMelegnanoLa quarta corsia dell’A1 deve partire quanto prima. I ritardi bloccano la maxi-rotonda all’incrocio trappola della Binasca. I cantieri sono allestiti, ma lavori fermi: da Melegnano parte il ... ilgiorno.it L’incrocio maledetto, basta brividi: Falconara, ecco il controllo elettronico sul semaforoFALCONARA E’ entrato in vigore a mezzanotte di ieri il nuovo sistema di controllo elettronico del passaggio con il semaforo rosso all’incrocio tra via Marconi e via Parini, uno dei punti più delicati ... corriereadriatico.it