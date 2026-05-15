Sicurezza stradale addio all' incrocio pericoloso | inaugurata la rotonda tra Ghemme e Carpignano

Da novaratoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 15 maggio, è stata aperta al traffico una nuova rotatoria lungo la strada provinciale 106 che collega Ghemme e Carpignano Sesia. La realizzazione di questa infrastruttura ha comportato la sostituzione di un incrocio considerato pericoloso, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale nella zona. La rotatoria è stata inaugurata ufficialmente in un evento a cui hanno partecipato rappresentanti locali e tecnici incaricati dei lavori. La nuova struttura sostituisce il precedente incrocio e si trova in una zona frequentata da automobilisti e residenti.

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È stata ufficialmente inaugurata oggi, venerdì 15 maggio, la nuova rotatoria lungo la strada provinciale 106 "Ghemme – Carpignano Sesia". L'infrastruttura sorge al chilometro 3+800, un punto strategico situato tra i territori comunali di Ghemme e Carpignano Sesia, proprio in corrispondenza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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