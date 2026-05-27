Milano 22enne ecuadoriano morto accoltellato dopo rissa tra gang su binari della stazione Certosa in 10 in fuga - VIDEO

Un giovane di 22 anni ecuadoriano è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra gang sui binari della stazione Certosa, in via Mambretti. La lite ha coinvolto circa dieci persone, che sono fuggite immediatamente dopo l'aggressione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il ragazzo è deceduto poco dopo. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare i sospetti, che si sono dileguati subito dopo.

Una rissa che ha coinvolto una decina di persona e che ha visto la morte di Gianluca Ibarra Silvera A Milano un 22enne ecuadoriano è stato accoltellato dopo una rissa tra gang sui binari della stazione Certosa in via Mambretti. Una rissa che ha coinvolto una decina di persona e che ha visto l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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