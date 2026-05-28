Nuova Pescara il consiglio comunale di Spoltore approva le convenzioni per la fusione

Il consiglio comunale di Spoltore ha approvato le convenzioni per estendere la gestione condivisa di alcune funzioni fondamentali. Questa decisione fa parte del processo di fusione tra i tre comuni, come previsto dalla legge regionale. Il passaggio conferma il proseguimento dell’iter legislativo volto alla creazione del nuovo ente.

Il consiglio comunale di Spoltore ha approvato le convenzioni per ampliare la gestione associata di ulteriori funzioni fondamentali nell’ambito del percorso verso il Nuovo Comune di Pescara, proseguendo così l’iter previsto dalla legge regionale sulla fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Nuova Pescara - Il Comune di Spoltore chiede garanzie

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