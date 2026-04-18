Il consiglio comunale di Spoltore omaggia la famiglia Verna

Da ilpescara.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultima seduta del consiglio comunale di Spoltore, è stato reso omaggio alla famiglia Verna. L'evento ha visto la proiezione di un discorso del ministro Orazio Schillaci, pronunciato in occasione dell'80° anniversario del voto alle donne, e dedicato ad Anna Maria Paolucci Verna e a suo marito Ezio. Nessun altro intervento è stato registrato durante la cerimonia.

Grande emozione durante l'ultima seduta del consiglio comunale di Spoltore che ha omaggiato Anna Maria Paolucci Verna e di suo marito Ezio proiettando il discorso del ministro Orazio Schillaci in un incontro per l'80° anniversario del voto alle donneL'esponente del Governo ha ricorda la forza di.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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