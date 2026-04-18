Il consiglio comunale di Spoltore omaggia la famiglia Verna

Durante l'ultima seduta del consiglio comunale di Spoltore, è stato reso omaggio alla famiglia Verna. L'evento ha visto la proiezione di un discorso del ministro Orazio Schillaci, pronunciato in occasione dell'80° anniversario del voto alle donne, e dedicato ad Anna Maria Paolucci Verna e a suo marito Ezio. Nessun altro intervento è stato registrato durante la cerimonia.

Grande emozione durante l'ultima seduta del consiglio comunale di Spoltore che ha omaggiato Anna Maria Paolucci Verna e di suo marito Ezio proiettando il discorso del ministro Orazio Schillaci in un incontro per l'80° anniversario del voto alle donneL'esponente del Governo ha ricorda la forza di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Nell’80° anniversario del Consiglio comunale Bergamo omaggia Ferruccio Galmozzi Leggi anche: Taurianova, il caso della famiglia del bosco arriva nell'aula del consiglio comunale Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il consiglio comunale di Montesilvano dice sì al referendum per la Nuova Pescara: scelta la data della consultazione popolare; Questo pomeriggio (ore 17:00) il Consiglio di Spoltore; Nuovo referendum sulla fusione; Nuova Pescara: a Spoltore si torna al voto il 14 giugno per il referendum consultivo. Il consiglio comunale di Montesilvano dice sì al referendum per la Nuova Pescara: scelta la data della consultazione popolareL'assise comunale sceglie dunque la strada di Spoltore per un nuovo referendum consultivo fra i cittadini per capire se vi è ancora una maggioranza che chiede la fusione fra i tre comuni ... ilpescara.it Si al tavolo di confronto con la Regione, ma per Matricciani il nuovo referendum di Spoltore è ImprescindibileIl presidente del consiglio comunale accoglie il confronto con la Regione sulla Nuova Pescara, ma ribadisce la contrarietà al progetto. Chiede all’ente di affrontare le criticità del percorso e di apr ... ilpescara.it Si conclude con il via libera anche per le ultime zone del comune di Spoltore l'attività di controllo sulla qualità dell'acqua avviata dalla Asl di Pescara dopo l'emergenza legata all'interruzione idrica #ilcentro #abruzzo facebook