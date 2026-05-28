nuova opera in santo bartolo

Una nuova opera è stata installata nella chiesa romanica del beato Bartolo in via San Matteo, portando un volto e una luce rinnovati all’interno dell’edificio. La modifica riguarda un elemento artistico o decorativo che dona un aspetto differente agli spazi interni della chiesa. L’intervento si inserisce nel contesto di lavori di restauro o miglioramento degli ambienti religiosi, senza dettagli specifici sulla natura dell’opera o sui tempi di realizzazione.

Nuovo volto e nuova luce specchiata fra le pareti della romanica chiesa del beato Bartolo di via San Matteo. Opera lavorata della speciale ditta di monumenti viventi della provincia di Cremona su progetto del restauro offerto dalla famiglia del giovane parroco e proposto don Gianni con la mamma Isabella per ricordare la figura del popolare padre Renato Lanini di Asciano che non c’è più per un ricordo di affetto e di amore che rimanga per la chiesa di San Gimignano. Proprio in quella piccola e suggestiva chiesa di Santo Bartolo e visitata da milioni di turisti del mondo che la storia di San Gimignano dedicata al volontario sacerdote che curava i malati di lebbra nel lebbrosario sulla collina di Cellole dove ha trovato la morte e dove le sue spoglie riposano nella secolare cappella in Sant’Agostino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Pompei, le reliquie di San Bartolo Longo tornano nella cappella dedicata

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