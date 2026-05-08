Papa Leone è arrivato a Pompei | l’opera di San Bartolo Longo come esempio di carità

Il Papa è arrivato a Pompei e ha visitato il Santuario della Beata Vergine del Rosario, incontrando i fedeli presenti. Durante la visita, ha reso omaggio al fondatore del santuario, riconosciuto come esempio di carità. L’evento ha attirato numerosi devoti e ha rappresentato un momento di grande partecipazione religiosa. La visita si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti.

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Il Santo Padre ha incontrato i fedeli rendendo omaggio al fondatore del Santuario della Beata Vergine del Rosario. Questa mattina, a un anno esatto dalla sua elezione a Pontefice e nel giorno della tradizionale supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario, Leone XIV è arrivato a Pompei, prima tappa della sua visita pastorale in Campania. Nel primo pomeriggio il Santo Padre si sposterà a Napoli, per poi recarsi ad Acerra il prossimo 23 maggio. Una folla di fedeli e religiosi ha salutato l’arrivo del pontefice poche ore fa, quando è atterrato con il suo elicottero nell’area meeting del Santuario di Pompei. Qui Leone è stato accolto da Mons....🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Papa Leone è arrivato a Pompei: l’opera di San Bartolo Longo come esempio di carità Notizie correlate Papa Leone XIV a Pompei: incontro a Piazza Bartolo Longo l'8 maggio, tutte le tappeIl santuario di Pompei accoglierà Papa Leone XIV, che ad un anno esatto dalla sua elezione, si recherà l'8 maggio in visita pastorale a Pompei e a... Sulla scia di San Bartolo Longo, i detenuti in visita al Santuario di PompeiTempo di lettura: 2 minutiUn sole cocente ha accompagnato l’uscita dalle carceri campane di più di duecento detenuti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un anno da Leone: viaggi, appelli di pace e la missione da pastore del mondo; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; La visita di Papa Leone a Pompei: Affidiamo a Maria umanità intera per un futuro di pace; Un anno di Papa Leone XIV. Papa Leone XIV a Pompei per la visita pastorale: Basta guerre. Dopo andrà a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Live la visita del Papa, in 20mila a Pompei. La Supplica alla Madonna con Leone: «Il Rosario spinge lo sguardo verso la pace»Oggi 8 maggio 2026 a Pompei e Napoli l'arrivo di Papa Leone XIV (Robert Francis Prevost). Tutta la giornata in diretta sul Mattino.it con aggiornamenti in tempo reale dagli inviati live e ... leggo.it Papa Leone a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato, accolto da migliaia di fedeli. Appello per la pace: non rassegniamoci alle immagini di morte, si plachino gli odi fratricidi. - facebook.com facebook Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: la diretta video x.com