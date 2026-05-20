Antonella Di Bartolo e Bartolo Vultaggio al liceo Galilei per Capaci di
Il Comune di Pescara ha annunciato l’avvio di “Capaci di”, un ciclo di incontri dedicati alla legalità, che si svolgeranno a partire da giovedì 21 maggio. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali, si svolge in prossimità del 34º anniversario della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, evento che ha causato la morte di diverse persone. Quest’anno, tra i partecipanti, ci sono anche Antonella Di Bartolo e Bartolo Vultaggio, che saranno presenti al liceo Galilei.
Anche quest'anno il Comune di Pescara organizza "Capaci di", il ciclo di giornate della legalità voluto dall'assessorato comunale alle Politiche Sociali che inizierà giovedì 21 maggio, in vista del 34esimo anniversario della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992 e in cui persero la vita il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Sullo stesso argomento
Sulla scia di San Bartolo Longo, i detenuti in visita al Santuario di PompeiTempo di lettura: 2 minutiUn sole cocente ha accompagnato l’uscita dalle carceri campane di più di duecento detenuti.
Eretici, la società è politica. Lucarella legge Di BartoloEretici, ultimo libro di Salvatore Di Bartolo, è uno spaccato tra inquisizione medievale e giorni nostri in cui emergono direttrici per conservare la...
Antonella Di Bartolo, la preside che ha liberato i sogni dei ragazzi dello SperoneForte, incosciente, refrattaria ai compromessi. Capace di dialogare con tutti. Antonella Di Bartolo da 13 anni dirige l'istituto comprensivo Sperone-Pertini di Palermo, portando la dispersione ... vita.it