Antonella Di Bartolo e Bartolo Vultaggio al liceo Galilei per Capaci di

Il Comune di Pescara ha annunciato l’avvio di “Capaci di”, un ciclo di incontri dedicati alla legalità, che si svolgeranno a partire da giovedì 21 maggio. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali, si svolge in prossimità del 34º anniversario della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, evento che ha causato la morte di diverse persone. Quest’anno, tra i partecipanti, ci sono anche Antonella Di Bartolo e Bartolo Vultaggio, che saranno presenti al liceo Galilei.

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