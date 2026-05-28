Nuova guida per il quotidiano piemontese | nasce SAE Piemonte

È stata annunciata la creazione di SAE Piemonte, una nuova società che gestirà il quotidiano piemontese. La compagine azionaria è composta da diversi soci, ma non sono stati resi noti i nomi. Non sono state fornite indicazioni su eventuali modifiche alla linea editoriale o sulle strategie future del giornale. La società assumerà la gestione del quotidiano con l’obiettivo di garantire continuità nelle pubblicazioni.

? Domande chiave Chi sono i nuovi attori che compongono la compagine azionaria?. Come influirà questa nuova proprietà sulla linea editoriale del quotidiano?. Quali obiettivi di fatturato ha fissato il Gruppo SAE per il 2026?. Perché le fondazioni locali hanno deciso di investire nel progetto?.? In Breve SAE Piemonte avrà il 51% delle quote, con il 49% in capo a Toto Holding.. Massimo Briolini sarà Amministratore Delegato e Paolo Ceretti presiederà SAE S.p.A.. Obiettivo fatturato di 250 milioni di euro entro la fine del 2026.. Partecipazioni locali includono Fondazione 9 febbraio 1867 (22%) e PAIP (8,33%)..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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