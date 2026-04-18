Brindisi | nasce il Comitato Imprenditrici nuova guida per il business

A Brindisi è stato costituito il Comitato Imprenditrici, un nuovo organismo dedicato alle donne che gestiscono attività commerciali e imprese nel territorio. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire supporto e promuovere iniziative dedicate alle imprenditrici locali. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nel settore produttivo della zona, con l’intento di rafforzare la presenza femminile nel mondo dell’imprenditoria.

A Brindisi, il sistema produttivo locale ha ufficializzato una svolta strategica per la leadership femminile con la legittimazione statutaria del Comitato imprenditrici, un organismo che conta circa 50 professioniste e che vede nella guida di Alessandra Cursi il motore di un progetto di crescita inclusiva. La decisione, ratificata dal Consiglio Generale lo scorso 31 marzo 2026, trasforma un gruppo nato nel 2021 in una struttura istituzionale consolidata all’interno di Confindustria Brindisi, rendendolo un caso unico nel dell’associazione. Il percorso che ha portato a questo traguardo non è stato improvvisato, ma rappresenta l’evoluzione di un nucleo nato tre anni fa su iniziativa della presidenza precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi: nasce il Comitato Imprenditrici, nuova guida per il business Notizie correlate Riforma della giustizia: nasce il comitato territoriale di Brindisi "SiRiforma"BRINDISI - Sulla scia del dibattito nazionale per il rinnovamento del sistema giudiziario italiano, si è costituito ufficialmente il comitato... A Brindisi nasce il comitato SiRiforma per promuovere un’evoluzione del sistema giudiziario locale.A Brindisi è nato ufficialmente il comitato territoriale “SiRiforma”, un’associazione civile che punta a mobilitare il tessuto sociale locale intorno... Contenuti di approfondimento Si parla di: Camera di Commercio, Maria Strabace entra nel Comitato Imprenditoria Femminile; Confcommercio Brindisi – Maria Strabace entra a far parte del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Br/Ta. Referendum, nasce il comitato per il Si: a guidarlo Sandro CorsiNe fanno parte Ne fanno parte Francesco Andreani e Danilo Pirro, entrambi architetti; Stefano Bucari, impiegato pubblico; Alberto Cagnoli, dirigente aziendale; Maurizio Cecconelli e Francesco Donzelli ... ilmessaggero.it