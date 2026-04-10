In Piemonte è stato avviato un progetto dedicato alle galline ovaiole che, dopo circa due anni di vita negli allevamenti, vengono destinate alla macellazione a causa di un calo della produzione. L’iniziativa si propone di offrire loro un’altra possibilità, creando una nuova sistemazione per queste animali. L’obiettivo è trovare un’alternativa al processo di abbattimento, coinvolgendo diverse realtà locali.

Un’iniziativa piemontese mira a offrire una nuova esistenza alle galline ovaiole che, dopo circa due anni di attività negli allevamenti, vengono destinate alla macellazione per via del calo della produzione. Il progetto Galline in pensione, coordinato dall’associazione ETICOSCIENZA, permette a centinaia di famiglie di adottare questi animali, garantendo loro una vita libera e dignitosa presso i giardini privati dei nuovi custodi. Il meccanismo operativo prevede che gli animali, che biologicamente potrebbero raggiungere gli 8 o i 10 anni di età, lascino il ciclo produttivo industriale per diventare parte di un nucleo familiare. La gestione è interamente volontaria: l’allevamento che cede i soggetti non riceve alcun compenso economico, evitando così di alimentare logiche di profitto nel settore avicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salva le galline: nasce il progetto piemontese per dar loro una casa

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