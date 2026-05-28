Su internet circolano numerosi meme sulla nuova Ferrari Luce, tra cui immagini create con AI che la mostrano incidentata o capovolta. Tra i contenuti più diffusi, ci sono meme che rappresentano il Cavallino che scappa da Maranello e altre immagini che trasformano la vettura in un aspirapolvere. Questi contenuti ironici sono condivisi sui social media, spesso accompagnati da didascalie umoristiche. La diffusione riguarda principalmente immagini satiriche legate alla presentazione e alle prime reazioni sulla vettura.

Non sono mancate le immagini, generate con l'AI, della Ferrari Luce già incidentata o cappottata. Tuttavia, va ricordato che la nuova uscita della casa di Maranello sarà a disposizione alla fine del 2026 La nuova Ferrari Luce finisce subito al centro delle critiche degli appassionati e utenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Nuova Ferrari Luce, i MEME sulla vettura: dal Cavallino che scappa da Maranello all’auto trasformata in aspirapolvere

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