Hanno fatto vede la Ferrari Luce al Papa perché è l’unico che non può bestemmiare I migliori meme sulla prima auto elettrica di Maranello

Sul web si discute molto della Ferrari Luce, la prima auto elettrica del marchio, presentata di recente. La vettura ha suscitato meme e commenti tra gli utenti, anche tra chi di solito non segue il settore automobilistico. Tra le battute più diffuse, alcune mostrano un’immagine della Ferrari Luce mentre viene mostrata al Papa, con la didascalia che suggerisce che sia l’unico a non poter bestemmiare. La discussione online si è concentrata sulla novità e sui meme legati alla presentazione.

Da oggi sul web non si parla d’altro. La nuova Ferrari Luce, la prima auto elettrica del Cavallino, ha diviso gli utenti, anche chi generalmente non si interessa ai motori. Al centro delle discussioni il nuovo design della macchina, ideato dal papà degli iPhone, Jony Ive, che piace a pochi. Neanche a Luca Cordero di Montezemolo. Dal paragone con un aspirapolvere e quello con una Fiat Multipla, al nuovo logo della Ferrari dopo l’inaugurazione del modello elettrico, passando per il video AI di Enzo Ferrari: i meme sulla Ferrari Luce rappresentano il trend del momento. C’entra persino papa Leone XIV, «l’unico che non può bestemmiare». Apple car got cancelled so Jony Ive designed Ferrari Luce pic. 🔗 Leggi su Open.online

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Michelin : La réussite d'une dynastie française

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Temi più discussi: Ferrari entra nell’era elettrica con la Luce. Ma lo fa a modo suo; Ecco Ferrari Luce, diversa da tutte le altre rosse e non perché è elettrica; Ferrari Luce: Ecco perché l'abbiamo fatta così. Parla il designer (ex di Apple); La nuova Ferrari elettrica Luce scatena la polemica.

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Perché la Ferrari Luce è criticatissima: prezzo, design e cinque posti la rendono irriconoscibileL'ultima nata di casa Ferrari è stata fortemente criticata. La Ferrari Luce è stata messo nel mirino per il prezzo, il design e i cinque posti ... fanpage.it

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