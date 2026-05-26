Montezemolo affonda la Ferrari elettrica | ‘Tolgano il Cavallino da quella macchina’ bufera sulla nuova Luce
L’ex presidente della casa automobilistica ha criticato pubblicamente la prima Ferrari completamente elettrica, chiedendo che il Cavallino sia rimosso dal modello. La vettura, presentata come la prima Ferrari elettrica, aveva suscitato molte aspettative e discussioni nel settore. La dichiarazione ha scatenato una reazione forte, alimentando un dibattito sulle strategie future dell’azienda e sul ruolo delle motorizzazioni elettriche nel brand. La critica si concentra sulla presenza del marchio nel nuovo modello.
L’ex presidente rompe il silenzio sulla prima Ferrari elettrica. La prima Ferrari completamente elettrica era destinata a far parlare. Ma probabilmente a Maranello nessuno si aspettava un giudizio tanto duro da parte di uno degli uomini che più hanno segnato la storia recente del marchio. A incendiare il dibattito è stato Luca Cordero di Montezemolo, storico ex presidente della casa di Maranello, che ha commentato senza troppi giri di parole il debutto della nuova Ferrari Luce, il primo modello 100% elettrico del Cavallino presentato ufficialmente a Roma. « Se dovessi dire quello che penso dovrei dire cose molto spiacevoli. Preferisco non commentare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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