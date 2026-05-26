Montezemolo affonda la Ferrari elettrica | ‘Tolgano il Cavallino da quella macchina’ bufera sulla nuova Luce

Notizia in breve

L’ex presidente della casa automobilistica ha criticato pubblicamente la prima Ferrari completamente elettrica, chiedendo che il Cavallino sia rimosso dal modello. La vettura, presentata come la prima Ferrari elettrica, aveva suscitato molte aspettative e discussioni nel settore. La dichiarazione ha scatenato una reazione forte, alimentando un dibattito sulle strategie future dell’azienda e sul ruolo delle motorizzazioni elettriche nel brand. La critica si concentra sulla presenza del marchio nel nuovo modello.