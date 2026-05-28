Arriva una Ferrari 12Cilindri MM con cambio manuale a tre pedali, V12 aspirato da 819 CV e produzione limitata. La vettura si distingue per il motore e la trasmissione, senza elettronica o sistemi di assistenza avanzati. La notizia si inserisce nel quadro delle discussioni sulla nuova Ferrari Luce, ma si concentra su questa versione, ancora più fedele alla tradizione. La produzione è limitata a pochi esemplari, senza dettagli ufficiali sulla distribuzione.

Mentre il web continua a discutere la nuova Ferrari Luce, da Maranello arriva l’indiscrezione perfetta per chi accusava il Cavallino di aver tradito la sua anima: una 12Cilindri MM con cambio manuale a tre pedali, V12 aspirato da 819 CV ed esemplari contati. La prima Ferrari V12 manuale dopo diciannove anni di silenzio. Ferrari 12Cilindri base, vista posteriore. Foto: Mr.choppers Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) Mentre il mondo discute la Luce, Maranello rispolvera il manuale. Il timing non è un caso. Con la Luce elettrica in mezzo alle polemiche, la 12Cilindri MM arriva come dichiarazione d’intenti: il futuro è elettrico per la gamma, ma per i clienti più fedeli Ferrari sa ancora fare la Ferrari classica. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Ferrari 12Cilindri MM: V12 manuale, anti-Luce?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NEW Ferrari 12Cilindri Tailor Made - A Masterpiece

Notizie e thread social correlati

Nuova Ferrari Luce: foto ufficiali ed infoA maggio 2026, la Ferrari Luce è stata presentata ufficialmente come la prima vettura 100% elettrica del marchio.

Ferrari, -5 miliardi in borsa: polemiche per la nuova Luce elettricaLe azioni della Ferrari hanno perso circa 5 miliardi di euro in borsa dopo la presentazione di un nuovo modello con tecnologia a luce elettrica.

Temi più discussi: Ferrari F80 Targa e nuova GTO: ecco i nuovi nomi registrati dal Cavallino Rampante.; Arriva una Ferrari 12Cilindri con cambio manuale? Qualcuno ci crede.; Ferrari nuovi nomi registrati: F80 Roadster, 296 Challenge Stradale e 12Cilindri GTO; Ferrari potrebbe riportare il cambio manuale sulla 12Cilindri V12 da 819 CV.

Ferrari 12Cilindri MM, torna il V12 con cambio manuale in edizione limitata x.com

Ferrari 12Cilindri MM, torna il V12 con cambio manuale in edizione limitataMentre Ferrari è ancora al centro delle polemiche a causa della nuova Luce, la prima elettrica del Cavallino Rampante che ha diviso profondamente gli appassionati (e non solo, con un’eco mediatica ... hdmotori.it

‘Il mercato ha parlato’: le azioni Ferrari scendono dopo che il costruttore di auto ha svelato il suo primo veicolo completamente elettrico. reddit

Ferrari F80 Targa e nuova GTO: ecco i nuovi nomi registrati dal Cavallino RampanteFerrari ha registrato una lunga serie di nuovi marchi, da F80XX a 12Cilindri GTO. Indizi che potrebbero anticipare l’arrivo di supercar estreme, versioni speciali e modelli esclusivi nei prossimi anni ... motorbox.com