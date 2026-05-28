Nuova Ferrari 12Cilindri MM | V12 manuale anti-Luce?
Arriva una Ferrari 12Cilindri MM con cambio manuale a tre pedali, V12 aspirato da 819 CV e produzione limitata. La vettura si distingue per il motore e la trasmissione, senza elettronica o sistemi di assistenza avanzati. La notizia si inserisce nel quadro delle discussioni sulla nuova Ferrari Luce, ma si concentra su questa versione, ancora più fedele alla tradizione. La produzione è limitata a pochi esemplari, senza dettagli ufficiali sulla distribuzione.
Mentre il web continua a discutere la nuova Ferrari Luce, da Maranello arriva l’indiscrezione perfetta per chi accusava il Cavallino di aver tradito la sua anima: una 12Cilindri MM con cambio manuale a tre pedali, V12 aspirato da 819 CV ed esemplari contati. La prima Ferrari V12 manuale dopo diciannove anni di silenzio. Ferrari 12Cilindri base, vista posteriore. Foto: Mr.choppers Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) Mentre il mondo discute la Luce, Maranello rispolvera il manuale. Il timing non è un caso. Con la Luce elettrica in mezzo alle polemiche, la 12Cilindri MM arriva come dichiarazione d’intenti: il futuro è elettrico per la gamma, ma per i clienti più fedeli Ferrari sa ancora fare la Ferrari classica. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
NEW Ferrari 12Cilindri Tailor Made - A Masterpiece
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