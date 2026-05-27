Ferrari -5 miliardi in borsa | polemiche per la nuova Luce elettrica

Le azioni della Ferrari hanno perso circa 5 miliardi di euro in borsa dopo la presentazione di un nuovo modello con tecnologia a luce elettrica. Il design, ideato da un famoso designer, ha suscitato reazioni negative tra gli investitori. La scelta di nuovi designer per il progetto ha portato a discussioni sul cambiamento nel volto della casa automobilistica. La presentazione ha provocato una reazione immediata sui mercati finanziari.

? Punti chiave Perché il design di Jony Ive ha spaventato gli investitori?. Chi sono i designer che hanno cambiato il volto di Maranello?. Come influisce l'elettrico sulle linee estetiche della nuova Ferrari?. Perché Montezemolo si è opposto al nuovo progetto Luce?.? In Breve Design firmato da Jony Ive e Marc Newson tramite il collettivo LoveFrom.. Collaborazione tra studio LoveFrom e il reparto design di Flavio Manzoni.. Luca Cordero di Montezemolo critica il progetto per il rischio identitario.. Nuova estetica fluida necessaria per ottimizzare l'aerodinamica della propulsione elettrica.. Il titolo Ferrari ha perso 5 miliardi in borsa subito dopo l’annuncio della nuova Ferrari Luce, la prima vettura elettrica del marchio, scatenando accese polemiche tra gli appassionati e i vertici storici dell’azienda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ferrari: Perché il titolo in borsa è crollato

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