Temporali forti da mezzanotte e tempeste di vento | allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia

Da mezzanotte si sono verificati forti temporali accompagnati da raffiche di vento sulla città e in alcune zone della Lombardia. Il Centro di Monitoraggio rischi naturali ha emesso un’allerta meteo gialla per Milano e altre aree della regione, prevedendo possibili intensificazioni delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore. La Protezione Civile invita alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Milano, 12 aprile 2026 – Nuovo allarme maltempo a Milano. Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato infatti un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di lunedì 13 aprile fino alla mezzanotte del 14 aprile. Di conseguenza è partito l’avvertimento in cui si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell'allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Temporali forti da mezzanotte e tempeste di vento: allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia Leggi anche: Temporali forti e vento: allerta gialla a Milano e in Lombardia Allerta meteo in Campania, la Protezione Civile: forti raffiche di vento e mareggiate da mezzanotteAllerta meteo in Campania per forti raffiche di vento e mareggiate dalle 23,59 di oggi e fino alle 14 di domani.