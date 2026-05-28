Nuova allerta meteo per Monza e Brianza | forti temporali in arrivo

Da monzatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’allerta meteo gialla è stata emessa per la provincia di Monza e della Brianza, con temporali previsti oggi, 28 maggio, dalle 15 a mezzanotte. L’avviso riguarda il rischio di temporali sul Nodo Idraulico di Milano. La protezione civile ha segnalato condizioni di temporali forti in arrivo, che potrebbero interessare l’intera area nel pomeriggio e sera. Nessuna evacuazione o chiusura di servizi è stata ancora comunicata.

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Nuova allerta meteo per la provincia di Monza e Brianza. Il Centro Funzionale di regione Lombardia infatti ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio temporali che interesserà il Nodo Idraulico di Milano (IM-09) nella giornata di oggi, 28 maggio, dalle 15 alla mezzanotte.Sono previsti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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