Nuova allerta meteo per Monza e Brianza | forti temporali in arrivo

Un’allerta meteo gialla è stata emessa per la provincia di Monza e della Brianza, con temporali previsti oggi, 28 maggio, dalle 15 a mezzanotte. L’avviso riguarda il rischio di temporali sul Nodo Idraulico di Milano. La protezione civile ha segnalato condizioni di temporali forti in arrivo, che potrebbero interessare l’intera area nel pomeriggio e sera. Nessuna evacuazione o chiusura di servizi è stata ancora comunicata.

Nuova allerta meteo per la provincia di Monza e Brianza. Il Centro Funzionale di regione Lombardia infatti ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio temporali che interesserà il Nodo Idraulico di Milano (IM-09) nella giornata di oggi, 28 maggio, dalle 15 alla mezzanotte.Sono previsti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali per mercoledì 27 maggio. Leggi tutto: comune.rimini.it/novita/avvisi/… Iscrizioni Alert System: registrazione.alertsystem.it/rimini #rimini #comunerimini #meteoE x.com

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