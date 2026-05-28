Nubifragio a Roma | strade allagate grandinate e alberi caduti

Da romatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nubifragio si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì nel quadrante nord-est di Roma e nei comuni vicini. Le piogge intense hanno causato allagamenti di strade, caduta di alberi e grandinate. Non sono stati segnalati feriti o danni gravi. La situazione si è poi stabilizzata con il passare delle ore. La Protezione Civile ha monitorato la zona, intervenendo in alcune aree interessate dai disagi.

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Breve ma intenso. Un nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di giovedì nel quadrante nord est della Capitale e nei comuni della provincia di Roma. Allagamenti, forte vento e alberi caduti. Decine le richieste d'intervento ai soccorritori. A parlare sono le immagini, come sulla via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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