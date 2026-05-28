Maltempo a Roma e nel Lazio | forte vento e temporali abbattono alberi strade allagate

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel tardo pomeriggio, Roma ha registrato forti venti e piogge intense che hanno causato l’abbattimento di alberi e rami, con alcune strade che sono state invase dall’acqua.

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Un'ondata di maltempo ha imperversato su Roma nel tardo pomeriggio di oggi. Forte vento, pioggia intensa e temporali hanno abbattuto alberi e rami, strade allagate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Maltempo a Roma e nel Lazio: allagamenti, sottopasso Appia chiuso e Tevere sotto osservazione

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