Nova Pictura | musica elettronica e sax live per inaugurare l’estate 2026

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio, il locale fronte mare in Via Silvio Pellico 2 a Porto Cesareo ospiterà l’evento Nova Pictura, con musica elettronica e sax dal vivo. La serata, dedicata all’inaugurazione dell’estate 2026, si svolgerà dopo cena presso Sixteen Aperifood. L’evento prevede un mix di generi musicali e performance dal vivo, creando un’atmosfera vivace e rilassata per i presenti.