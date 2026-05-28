Nova Pictura | musica elettronica e sax live per inaugurare l’estate 2026
Venerdì 29 maggio, il locale fronte mare in Via Silvio Pellico 2 a Porto Cesareo ospiterà l’evento Nova Pictura, con musica elettronica e sax dal vivo. La serata, dedicata all’inaugurazione dell’estate 2026, si svolgerà dopo cena presso Sixteen Aperifood. L’evento prevede un mix di generi musicali e performance dal vivo, creando un’atmosfera vivace e rilassata per i presenti.
Venerdì 29 maggio prende vita una nuova notte d’estate all’insegna della musica e delle vibrazioni after dinner da Sixteen Aperifood, il locale fronte mare situato in Via Silvio Pellico 2 a Porto Cesareo.Dalle ore 21:30 il pubblico sarà accompagnato in un viaggio sonoro senza compromessi con Nova. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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