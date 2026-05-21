Spring Break Italy accende Riccione | 4 giorni di musica e beach party per inaugurare l' estate 2026

Riccione si prepara ad accogliere il primo grande evento della stagione estiva, con quattro giorni di musica dal vivo, feste sulla spiaggia e divertimento notturno. L’evento, che si svolge dal 21 maggio, coinvolge artisti e DJ internazionali, attirando un pubblico proveniente da diverse parti d’Europa. Durante l’iniziativa, vengono allestiti vari punti di ritrovo lungo la costa, con concerti e feste che si svolgono in diverse location della città. La manifestazione rappresenta l’avvio ufficiale delle attività estive sulla riviera.

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Riccione, 21 maggio 2026 – Riccione inaugura la stagione estiva con quattro giorni di musica, beach party e nightlife internazionale. Da oggi fino a domenica torna infatti Spring Break Italy, l’evento dedicato al pubblico giovane d’Italia e d’Europa che trasformerà la zona del Marano nel cuore del divertimento della Riviera romagnola. L’iniziativa, organizzata da Abrakadabra con il patrocinio del Comune di Riccione, porterà in città migliaia di ragazzi provenienti anche dall’estero, confermando la crescita del turismo legato ai grandi eventi musicali e all’intrattenimento under 30. Secondo le stime circolate nei giorni scorsi, l’evento genererà circa 4mila presenze aggiuntive durante il weekend. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spring Break Italy accende Riccione: 4 giorni di musica e beach party per inaugurare l'estate 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Riccione arriva “Spring Break Italy”: attesi 4 mila giovani da tutta EuropaRiccione si prepara ad accogliere “Spring Break Italy”, l’evento che celebra l’energia della primavera e che trasformerà la città in un vibrante... Bissuola Spring Fest 2026: tre giorni di musica, giochi e street food al ParcoDal 15 al 17 maggio 2026 il Parco della Bissuola si anima con il Bissuola Spring Fest, tre giornate a ingresso libero tra mercatini dell'artigianato,... Spring Break Italy accende Riccione: 4 giorni di musica e beach party per inaugurare l'estate 2026Fino al 24 maggio l’evento porterà in città migliaia di ragazzi provenienti anche dall’estero, confermando la crescita del turismo legato all’intrattenimento under 30 ... ilrestodelcarlino.it