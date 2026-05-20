A Cesena sbarcano gli ' speed dates' | tre serate per single di tutte le età

A Cesena riprendono gli incontri veloci dedicati ai single, con tre serate programmate dopo quella del 26 aprile 2026. Le serate sono rivolte a persone di tutte le età e sono state organizzate per favorire incontri tra partecipanti interessati a conoscere nuove persone in modo rapido. Le prime date si sono svolte a inizio stagione, e le prossime sono state annunciate come parte di un calendario di eventi dedicati ai single del territorio.

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