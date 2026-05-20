A Cesena sbarcano gli ' speed dates' | tre serate per single di tutte le età
A Cesena riprendono gli incontri veloci dedicati ai single, con tre serate programmate dopo quella del 26 aprile 2026. Le serate sono rivolte a persone di tutte le età e sono state organizzate per favorire incontri tra partecipanti interessati a conoscere nuove persone in modo rapido. Le prime date si sono svolte a inizio stagione, e le prossime sono state annunciate come parte di un calendario di eventi dedicati ai single del territorio.
Dopo il primo appuntamento del 26 aprile 2026, lo Speed Date Cesena torna con tre nuove serate dedicate ai single del territorio, questa volta suddivise per fasce d’età.L’iniziativa nasce con un obiettivo semplice e concreto: creare occasioni reali per conoscersi dal vivo, in un contesto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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