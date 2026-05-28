Nordio che si accosta a un mito come Falcone? Un insulto istituzionale

Il ministro della giustizia ha commentato la figura di un noto magistrato antimafia, sostenendo che avvicinarsi a questa figura sarebbe un insulto istituzionale. La dichiarazione è stata criticata dall’opposizione, che ha invitato a non chiedere più le dimissioni del ministro, ritenendolo un alleato importante per le prossime elezioni. La polemica si è accesa subito dopo le sue dichiarazioni pubbliche, che hanno suscitato reazioni contrastanti nel panorama politico.

Il ministro della giustizia Carlo Nordio, del quale l’opposizione non deve mai più fare l’errore politico di chiederne le dimissioni perché è il migliore alleato per vincere le prossime elezioni, ne ha fatta difatti un’altra delle sue. Durante la commemorazione della strage di Capaci in Sicilia, divenuto sempre più occasione di passerelle politiche ed istituzionali raccapriccianti, si è in qualche modo equiparato niente di meno che a Giovanni Falcone. Nordio ha raccontato nel suo intervento che sia lui che Falcone hanno rischiato la vita, Nordio per lottare contro le brigate rosse e Falcone contro le mafie. Peggiore accostamento non poteva... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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