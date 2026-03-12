Nicita | L’insulto di La Russa? Le scuse vanno chieste in Aula e a tutti è un problema di esempio istituzionale

Un politico ha dichiarato che non si era accorto delle parole di un collega durante un'assemblea. Ha aggiunto che, dopo averle viste, ha capito che si trattava di un insulto rivolto a un altro membro dell'istituzione. Ha affermato che le scuse dovrebbero essere presentate in Aula e rivolte a tutti, sottolineando che si tratta di un problema di esempio istituzionale.

“Ieri non mi ero accorto di quanto detto da La Russa, me lo hanno fatto notare dei colleghi e poi anche mio figlio 18enne “. Il senatore Pd Antonio Nicita spiega così, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, com’è venuto a conoscenza di quel fuorionda del presidente del Senato. Il fatto è avvenuto giovedì scorso, al termine dell’intervento a Palazzo Madama di Ettore Licheri del M5s, ma il video è stato diffuso ieri. “ Come si chiama quel coglione che continua a urlare? ”, sono le parole pronunciate da Ignazio La Russa riferendosi all’esponente dem. Una frase che ho provocato le critiche di diversi esponenti politici contro la seconda carica dello Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

