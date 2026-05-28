Nordic Semiconductor brings AI-assisted development to the entire product lifecycle
Nordic Semiconductor ha annunciato l'integrazione di strumenti di intelligenza artificiale nel processo di sviluppo dei firmware, coprendo tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. La novità permette di migliorare la progettazione, il testing e l'ottimizzazione delle soluzioni hardware e software. Questa tecnologia mira a rendere più efficiente la creazione di dispositivi connessi, riducendo i tempi di sviluppo e aumentando la qualità finale. L'azienda ha presentato la nuova piattaforma durante un evento dedicato alla tecnologia embedded.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Combining firmware development with real-world field data in one AI-assisted conversation – from first prototype to deployed fleet AMSTERDAM, May 28, 2026 PRNewswire — Nordic Semiconductor (OSE: NOD), a global leader in low-power wireless connectivity solutions, today brings AI-assisted development to all parts of the IoT device lifecycle. Nordic’s complete chip-to-cloud solution is the first in wireless IoT to enable AI-assisted workflows across every stage – from the first prototype to deployed fleet. For developers, Nordic’s AI capabilities deliver three concrete benefits when building wireless IoT solutions. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Nordic Semiconductors Announcement of the nRF54LM20B System-on-a-Chip at CES 2026
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