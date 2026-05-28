nordic semiconductor brings ai assisted development to the entire product lifecycle

Notizia in breve

Nordic Semiconductor ha annunciato l'integrazione di strumenti di intelligenza artificiale nel processo di sviluppo dei firmware, coprendo tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. La novità permette di migliorare la progettazione, il testing e l'ottimizzazione delle soluzioni hardware e software. Questa tecnologia mira a rendere più efficiente la creazione di dispositivi connessi, riducendo i tempi di sviluppo e aumentando la qualità finale. L'azienda ha presentato la nuova piattaforma durante un evento dedicato alla tecnologia embedded.