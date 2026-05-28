Non uscivamo neanche per andare in bagno | Calvarese spiega come funzionava il Var

Da gazzetta.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'ultima puntata de "La Tripletta", l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese spiega come funzionava la sala Var un tempo, quando non c'era ancora il centro a Lissone: "Ci chiudevamo dentro uno stanzino e non si poteva uscire neanche per andare in bagno". Recupera l'episodio integrale sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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