Moviola Milan Torino Calvarese critico sul rigore | Ormai non si capisce più nulla il Var interviene in modo casuale! Voglio essere sincero e dico che…

Durante la partita tra Milan e Torino, un calcio di rigore assegnato ai granata ha suscitato molte polemiche. L’ex arbitro Giampaolo Calvarese ha commentato criticamente l’episodio, evidenziando come il VAR intervenga in modo casuale e creando confusione. Le sue parole sottolineano la difficoltà di interpretare le decisioni arbitrali in un contesto di grande attenzione e discussione.

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