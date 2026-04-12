Durante un'analisi di un episodio di gioco, un ex arbitro ha commentato un episodio controverso riguardante un possibile calcio di rigore non assegnato. Ha spiegato che, nel caso in cui fosse stato concesso il penalty, il sistema del Var avrebbe dovuto intervenire per verificare l'azione. La discussione si è concentrata su come il videoarbitro avrebbe potuto agire in quella circostanza, senza entrare nel merito delle decisioni prese in campo.

Calvarese sul mano di Gatti: «Se fosse stato assegnato quel rigore il Var avrebbe dovuto.». Il commento dell’ex arbitro. L’attesa sfida tra Atalanta e Juventus ha evidenziato un’ ottima direzione di Fabio Maresca, capace di confermarsi ad alti livelli dopo Udinese-Como. L’ex arbitro Giampaolo Calvarese ha analizzato la direzione di Maresca commentando ogni episodio chiave del match, in particolare il tocco di mano di Gatti nel finale di partita. In generale il direttore di gara ha disputato una buona gara rimanendo lucido in ogni occasione e gestendo bene le ammonizioni del secondo tempo quando la partita è diventata più concitata e nervosa. Queste le parole dell’ex arbitro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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