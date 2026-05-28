Jannik Sinner ha commentato la sconfitta al secondo turno di Roland Garros, affermando di aver sentito una forte debolezza e di aver perso energia durante la partita. Ha detto di non aver mai sperimentato una sensazione simile prima, notando già al mattino di aver avvertito qualcosa di diverso. La sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo ha rappresentato una delusione significativa per il tennista.

Jannik Sinner in conferenza stampa a Parigi racconta la tremenda delusione per la clamorosa sconfitta al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Una partita che il numero 1 al mondo stava dominando, fino all’improvviso crollo fisico sul 5-1 in suo favore nel terzo set: “A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo”. Un malessere a cui hanno contribuito le alte temperature di Parigi, anche se Sinner non riesce a spiegarsi fino in fondo cosa sia successo: “Era caldo ma non terribilmente “, dice. Secondo il numero 1 al mondo, insomma, il caldo è stato un fattore, ma non quello decisivo: “Sì, faceva caldo ma non troppo per giocare, semplicemente non mi sono sentito bene “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non trovavo più nessuna energia, mai sentito così debole. Il caldo? Non era troppo, già stamattina sentivo qualcosa”: parla Sinner

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