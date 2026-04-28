Valeria Marini è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip e, poche ore dopo il suo ingresso, si è sentita male. Ha vomitato in giardino davanti agli altri concorrenti, spiegando di aver sentito un sapore strano e di aver attribuito la sensazione a una mela che aveva mangiato. L'episodio è stato condiviso rapidamente sui social media, attirando l’attenzione del pubblico.

Valeria Marini entra nella Casa del Grande Fratello Vip e, a poche ore dal suo ingresso, finisce già al centro della scena per un episodio imprevisto che ha immediatamente fatto il giro dei social. La showgirl, infatti, è stata colta da un improvviso malessere che l’ha portata a vomitare in giardino davanti agli altri concorrenti. Il momento si è verificato mentre la Marini si trovava all’esterno con alcuni inquilini, tra cui Raimondo Todaro e Marco Berry. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe accaduto in pochi secondi: un primo segnale di nausea, poi lo spostamento verso il bagno suggerito dagli altri concorrenti, fino al malessere che non le ha lasciato il tempo di allontanarsi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Colpa della mela, c’era qualcosa sopra, sentivo un sapore strano”: Valeria Marini si sente male e vomita in giardino davanti a tutti

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