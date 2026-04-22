Jannik Sinner utilizza integratori e strategie di cronobiologia per gestire meglio i cali di energia durante le partite. La sua preparazione si basa su questi approcci, che gli permettono di mantenere un rendimento costante. La sua capacità di battere gli avversari, indipendentemente dalle sfide, è supportata da queste metodologie. La sua attenzione ai dettagli nel recupero e nella gestione dell’energia si riflette nei risultati ottenuti sui campi.

Battere tutti gli avversari che si trova davanti sembra non essere un grande problema per Jannik Sinner. Tornato numero uno al mondo dopo il trionfo a Montecarlo nella finale con Alcaraz il tennista azzurro si prepara al torneo di Madrid. Scenderà in campo venerdì e l’impegno sulla Caja Magica più che finalizzato a preparare Roma e Parigi è indirizzato a centrare un altro record mai raggiunto finora da nessuno: Sinner può vincere consecutivamente cinque Atp Master 1000, sta dimostrando di attraversare un periodo di forma eccellente e anche sulla terra rossa è al livello del suo eterno rivale Carlos Alcaraz. Ma siccome è un perfezionista al cento per cento con il suo staff lavora anche e soprattutto sul suo fisico.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Integratori e cronobiologia, così Sinner non avrà più cali di energia

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