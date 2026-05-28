Jannik Sinner ha accusato un malore durante la partita, che ha influenzato la sua performance. Dopo aver perso i primi due set e mezzo contro Juan Manuel Cerundolo, il tennista ha spiegato di aver avuto difficoltà a trovare le energie. La partita si è conclusa con la sua sconfitta, ma la causa principale è stata il problema fisico che ha colpito il giocatore in campo.

Jannik Sinner è stato sconfitto. Sì, ma da sé stesso, non di certo dall’avversario di giornata, l’argentino Juan Manuel Cerundolo, triturato per due set e mezzo. No, il numero uno del mondo è stato sconfitto dal suo fisico, dal suo organismo che questa volta ha avuto la meglio sulla determinazione e la forza di volontà che ha mostrato in più occasioni, l’ultima delle quali in semifinale contro Daniil Medvedev agli Internazionali di Roma. Cosa è successo. “A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente", spiega l’azzurro alla stampa internazionale fremente per capire cosa fosse accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non trovavo più le energie": Sinner spiega il suo malore in campo

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