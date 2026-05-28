Non solo Rimini il Papa salirà anche a San Marino | si affaccerà dal balcone di Palazzo Pubblico

Da riminitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Papa visiterà San Marino il 22 agosto, salendo sul balcone di Palazzo Pubblico. È la prima volta dopo 15 anni che un pontefice si affaccia nel paese, durante una visita pastorale alla Repubblica e alla diocesi locale. La visita si svolgerà nello stesso giorno di un evento a Rimini, che coinvolgerà anche questa destinazione. La presenza del Papa si inserisce in un tour di visita pastorale in diverse località.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A distanza di 15 anni dall’ultimo Pontefice salito sul Titano, il prossimo sabato 22 agosto, San Marino accoglierà Papa Leone XIV, in visita pastorale alla Repubblica e alla Diocesi San Marino Montefeltro. La Segreteria di Stato della Santa Sede ha confermato l’accettazione del Santo Padre ad. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il Papa anche a San Marino il 22 agosto, poi sarà a Rimini (45 anni dopo Wojtyla)Il Papa visiterà San Marino e Rimini il 22 agosto, con una doppia visita pastorale.

Catanzaro, donna si lancia dal balcone con i suoi tre figli: si salva solo la figliaNella notte a Catanzaro, in via Zanotti Bianco, una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli.

Temi più discussi: ‘Veto bulgaro’ all’accordo con l’Europa; Maresi: La Dole Rimini esprime passione e appartenenza di un intero territorio; Santarcangelo Festival, il sindaco Sacchetti: L’ingresso di San Marino consolida la compagine sociale; Mancano 10 giorni alla prima VELA Cup che dura 24 ore (solo se siete dei veri marinai).

san marino non solo rimini ilSan Marino scommette sui pellegrinaggiIn arrivo il Forum sui cammini: il 3 giugno il Teatro Titano ospita gli esperti del settore, atteso monsignor Fisichella per la lectio magistralis ... ilrestodelcarlino.it

Moto: festa grande al Gp Red Bull di San Marino e Riviera RiminiAnche quest'anno l'appuntamento più atteso di fine estate per gli appassionati di due ruote ma non solo è stata una grande festa tra sport e divertimehto al Gran Premio Red Bull di San Marino e della ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web