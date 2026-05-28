Non solo Rimini il Papa salirà anche a San Marino | si affaccerà dal balcone di Palazzo Pubblico

Il Papa visiterà San Marino il 22 agosto, salendo sul balcone di Palazzo Pubblico. È la prima volta dopo 15 anni che un pontefice si affaccia nel paese, durante una visita pastorale alla Repubblica e alla diocesi locale. La visita si svolgerà nello stesso giorno di un evento a Rimini, che coinvolgerà anche questa destinazione. La presenza del Papa si inserisce in un tour di visita pastorale in diverse località.

A distanza di 15 anni dall’ultimo Pontefice salito sul Titano, il prossimo sabato 22 agosto, San Marino accoglierà Papa Leone XIV, in visita pastorale alla Repubblica e alla Diocesi San Marino Montefeltro. La Segreteria di Stato della Santa Sede ha confermato l’accettazione del Santo Padre ad. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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