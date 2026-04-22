Catanzaro donna si lancia dal balcone con i suoi tre figli | si salva solo la figlia

Nella notte a Catanzaro, in via Zanotti Bianco, una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. Solo la figlia è riuscita a salvarsi, mentre gli altri due bambini sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto. La donna è stata portata in ospedale, dove si trova sotto osservazione.

Nella notte a Catanzaro in via Zanotti Bianco una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. La donna e due bimbi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del capoluogo calabrese. Le cause del gesto non sono al momento note. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell’Università “Magna Grecia”. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile a comprendere cosa possa aver spinto la donna al gesto. Gli inquirenti cercano di ricostruire il contesto familiare e personale.🔗 Leggi su Open.online

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