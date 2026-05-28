Giornata mondiale senza tabacco esperti riuniti a Palermo per la lotta al tabagismo

A Palermo si è svolta una giornata dedicata alla lotta contro il tabagismo, con esperti provenienti da diversi settori. Durante l’incontro si sono discussi metodi di prevenzione e trattamento del tabacco, con un focus sulle nuove dipendenze da nicotina, come sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. La manifestazione si è concentrata sulle strategie per affrontare le diverse forme di consumo e dipendenza, coinvolgendo professionisti di ambiti medici, scientifici e sociali.

Un confronto multidisciplinare sulle strategie di prevenzione e cura del tabagismo, con particolare attenzione alle nuove forme di dipendenza da nicotina, dalle sigarette elettroniche e dai prodotti a tabacco riscaldato. È il tema del seminario “Tabagismo 2026, strategie integrate di prevenzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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