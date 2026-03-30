Juventus | novità su Kolo Muani

La Juventus si prepara a finalizzare l’acquisto di Randal Kolo Muani, che ha confermato il suo accordo con il club. La trattativa, culminata con il sì del giocatore, riguarda uno dei trasferimenti più attesi della prossima stagione. La società sta definendo gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il ritorno dell’attaccante in bianconero.

La Juventus è pronta a chiudere uno dei colpi più attesi dell’estate 2026: Randal Kolo Muani ha dato il suo assenso definitivo al rientro in bianconero. Il centravanti francese, attualmente in prestito al Tottenham dal PSG, ha comunicato alla dirigenza parigina e al suo entourage la volontà chiara di tornare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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