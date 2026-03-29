Kolo Muani torna alla Juventus? Perché tutti nel club lo reputano il profilo perfetto

Kolo Muani continua a essere il principale obiettivo di mercato della Juventus per la prossima stagione. La società valuta il giocatore come il profilo ideale da inserire in rosa, e l'interesse nei suoi confronti si mantiene vivo nelle ultime settimane. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome del calciatore rimane al centro delle discussioni tra i dirigenti e gli addetti ai lavori.

Kolo Muani resta l’obiettivo primario per il mercato bianconero in vista della prossima stagione. Tutte le componenti del club sono concordi. Il capitolo relativo al reparto offensivo è attualmente il più delicato in fase di calciomercato. Da domani, ogni singolo giorno potrebbe rivelarsi decisivo per la chiusura formale del contratto di Dusan Vlahovic. L’attaccante è pronto a firmare ed è estremamente soddisfatto dell’accordo trovato con il progetto bianconero. A chi gli sta vicino, il centravanti ha già confermato apertamente che “ per un altro po’ di tempo ” rimarrà a Torino. La sua ambizione è fortissima: vuole riscrivere un nuovo e vincente finale, mettendosi alle spalle anni complicati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Kolo Muani torna alla Juventus #Shorts

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