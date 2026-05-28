Mercoledì 4 giugno, l’università locale invita il pubblico a visitare la sede di via dei Caniana, offrendo un aperitivo. L’evento è pensato per chi desidera scoprire le opportunità universitarie e conoscere meglio il campus. Durante l’iniziativa, saranno presentati i corsi di laurea e i servizi disponibili agli studenti. La giornata mira a fornire informazioni pratiche e a facilitare l’orientamento per chi si sta avvicinando al mondo accademico.

Piano di studi, esperienze all’estero, test di ammissione e borse di studio. Probabilmente tutti interrogativi che affollano la mente degli studenti in procinto di terminare le scuole superiori, ma già alle prese con la fatidica domanda: che cosa farò dopo? Il mondo universitario può apparire, in un primo momento, respingente proprio perché non lo si conosce a fondo. E si sa, come tutte le cose nuove, all’inizio fanno un po’ paura. L’ateneo cittadino ha pensato a una modalità per “rompere il ghiaccio” organizzando un aperitivo per conoscere il contesto universitario da vicino, senza la formalità del classico open day. Mercoledì 4 giugno,... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Non sai ancora cosa fare del tuo futuro? L’«ApeUniBg» è l’occasione per incontrare il mondo universitario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stai Distruggendo la BATTERIA del tuo TELEFONO (non lo ricaricare MAI PIÙ così!)

Notizie e thread social correlati

Elly Schlein demolita da Lucio Malan: "Lo sai cosa fa il tuo Pedro Sanchez?"Lucio Malan ha commentato duramente le recenti affermazioni di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, rivolgendo una domanda diretta sul...

«Non sai di cosa sono capace», il caso del console che picchiava e perseguitava la moglie per impedirle di fare carrieraUn diplomatico straniero a Roma è stato accusato di aver maltrattato e perseguitato la moglie, con l’obiettivo di ostacolare la sua carriera.