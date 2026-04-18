Non sai di cosa sono capace il caso del console che picchiava e perseguitava la moglie per impedirle di fare carriera

Un diplomatico straniero a Roma è stato accusato di aver maltrattato e perseguitato la moglie, con l’obiettivo di ostacolare la sua carriera. Secondo le denunce, avrebbe usato violenza fisica e psicologica per impedire alla donna di proseguire i propri studi e attività professionali. La vicenda si è sviluppata nel corso degli ultimi mesi, portando alla denuncia da parte della vittima e all’apertura di un procedimento giudiziario.

Un diplomatico straniero a Roma ha trasformato la vita della moglie in una prigione psicologica e fisica con l’unico obiettivo di stroncare le sue ambizioni professionali. La donna, una consulente di alto livello presso un’agenzia delle Nazioni Unite, ha denunciato anni di abusi scaturiti proprio dal rifiuto del marito di accettare la sua indipendenza economica e lavorativa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo non si sarebbe limitato alle violenze verbali, ma avrebbe sfruttato il proprio ruolo istituzionale per esercitare un controllo totale, arrivando persino a utilizzare l’auto diplomatica per seguirla durante i suoi spostamenti quotidiani.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: “Sai Da Vinci…”. Le parole di Nicola Gratteri e scoppia il caso. Cosa è successo Milan, sai già cosa fare sul mercato. Basta seguire gli esempi di Rabiot e ModricIl Milan continua con la sua grande stagione: dopo il crollo di quella scorsa, Massimiliano Allegri ha completamente rivoluzionato la squadra sotto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Viaggio nelle giovani menti di vittime e carnefici; Intervista a Ricky Gianco; Primarie o no, la sinistra non si perda; Le parole che abbiamo perduto: così si assottiglia il nostro vocabolario. Due libri cercano di porvi rimedio. Marattin stronca la Salis: Patrimoniale? Non sai di cosa parliLa patrimoniale è una delle grandi ossessioni della sinistra, lo sappiamo. Creare nuova ricchezza? Macchè, tassare i patrimoni come stella polare. Tra le testimonial della campagna #TaxTheRich non ... ilgiornale.it Microrisvegli di pochi secondi che non ricordiamo: il cervello li usa per proteggersi. Ma che succede quando son troppi?Un microrisveglio è un'attivazione molto breve del cervello durante il sonno, che non arriva a diventare una veglia completa, ma che rompe momentaneamente la continuità dell'architettura del sonno ... gazzetta.it Condivido timidamente anche io parte della mia collezione. Alcuni sono nascosti dietro agli altri e li custodisco gelosamente, ma chi ha occhio può indovinare cosa sono Ma quindi… quali sono le mie note preferite - facebook.com facebook